21.06.2019 10:11
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Terör operasyonu

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tahıl Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK/KCK'nın barınma alanlarına yönelik 20 Haziran'da "Şehit Güvenlik Korucusu Halil Gezgin Operasyonu" düzenlendi.
Operasyonda araziye gömülü 3 sırt çantası, 2 telsiz, 3 yelek, 7 battaniye, 4 güneş paneli, 2 tüp, 12 jelikan bidon, mat, ocak, 200 kilogram küp şeker, 120 kilogram kuru fasulye, 49 kilogram tuz, 10 kilogram tahin-pekmez, kıyafet, 2 uyku tulumu, 47 kilogram çay, 6 kilogram helva, 5 kilogram zeytin, 60 litre ayçicek yağı, 60 litre silah yağı, 7 çakmak gazı, 4 kilogram ikramlık şeker, ayakkabı, 11 karton sigara, çamaşır ipi, 20 kilogram makarna, 18 kilogram salça, 4 kilogram reçel, 17 kilogram peynir, toz deterjan, 11 strafor, 20 litre mazot, çanta ve kadın montu ele geçirildi.Terör operasyonu
Kaynak: AA
Başkale, Van, PKK, Güncel

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