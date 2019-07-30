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Terör operasyonu

Van'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, sığınak yapımında kullanılan araçlar ile yaşam malzemeleri bulundu.

30.07.2019 13:04
Terör operasyonu
Van'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, sığınak yapımında kullanılan araçlar ile yaşam malzemeleri bulundu.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'ya ait olduğu tespit edilen sığınak ve barınakların bulunduğu bölgeye operasyon düzenlendi.
"Şehit Jandarma Er Eyüp Öksüz" adı verilen operasyon kapsamında yapılan aramada, jeneratör, tüp, 12 volt akü, sığınak yapımında kullanılan araç ve gereçler ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Malzemelerin bulunduğu sığınak kullanılamaz hale getirildi.

PKK, Güncel

Kaynak: AA

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