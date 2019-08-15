İzmir ve Van'da terör operasyonu! 21 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Yapılan operasyonda İzmir'de 13, Van'da ise 8 kişi gözaltına alındı.

Bu kapsamda Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK/KCK'nın 15 Ağustos 1984'te Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde gerçekleştirdiği silahlı saldırıların yıl dönümünü bahane ederek güvenlik güçlerine taş, molotofkokteyli, el yapımı patlayıcı ve havai fişekle saldırarak yasa dışı gösteriler yapacakları değerlendirilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

38 MOLOTOTOFKOKTEYLİ BULUNDU

Zanlıların ev, iş yeri ve üst aramasında tabanca, 4 şarjör ve 6 fişek, 20 kuru sıkı tabanca fişeği, 16 havai fişek ile çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi.

Ekipler, Edremit ilçesine bağlı Selahaddin Eyyubi Mahallesi'ndeki metruk binada yaptıkları aramada da amonyum nitrat ve çiviyle güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı ve 38 molotofkokteyli buldu.

İZMİR'DE 13 GÖZALTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bu sabah operasyon düzenledi.

ÖRGÜTSEL DOKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlara 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüt talimatları doğrultusunda faaliyet gösterdiklerini belirlendi. Adreslerinde örgütsel dokümanlarında ele geçirildiği şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.