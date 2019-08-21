Haberler» Güncel» Haber

Terör operasyonu

Adana terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 zanlı, ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

21.08.2019 10:32
Terör operasyonu
Adana terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 zanlı, ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, örgütün faaliyetleri ile kırsal alandaki mensuplarını övdüğü, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına aldığı 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 17 zanlı, ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin arasında eski HDP Ceyhan ilçe başkanı Tahir Ö. ile ilçe yöneticisi Zöhre Toprak Y'nin de bulunduğu öğrenildi.
Polis, 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kent merkezinde 18, Ceyhan ilçesinde ise 5 adrese özel harekat polislerinin desteğiyle operasyon düzenlenmiş, 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Terör operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Adana, PKK, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:05   Başkan Oprukçu hemşehrileri ile buluştu
12:05   Nihat Özdemir'den A Milli Kadın Voleybol Takımı için destek çağrısı
12:04   Başkan Kılca, Atabey Gençlik Kampı'nda gençlerle buluştu
12:04   Şırnak'ta iki ton gümrük kaçağı çay ele geçirildi
12:04   Başkan Büyükkılıç "Vefa Buluşması"na katıldı
12:03   4 yaşındaki kanser hastası minik Receb'in yaşam mücadelesi
12:03   Tatvan Belediyesi, fiziki tarama çalışmalarına başladı