Haberler» Güncel» Haber

Terör operasyonu: 21 gözaltı

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

15.08.2019 10:40
Terör operasyonu: 21 gözaltı
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelinde terör örgütünün sözde Sivil Savunma Birliği (YPS) yapılanmasında yer alıp saldırılara katılan ve sosyal medya üzerinde terör propagandası yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda haklarında yakalama kararı verilen 21 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:45   Kadınların pilates keyfi
13:45   AİDATTA TEK SINIR KİRA BEDELİ (3)
13:45   Sahaya atlayan şahıs adliyeye sevk edildi
13:45   Diyarbakır Bingöl karayolunda korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
13:43   AİDATTA TEK SINIR KİRA BEDELİ (2)
13:43   Belediye işçisinin bulduğu çantadan yaklaşık 2 milyon lira çıktı
13:43   Adana'da iki günlük bebek yatağında ölü bulundu