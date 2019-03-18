Terör Operasyonunda 5 Üst Düzey Hdp'li Gözaltına Alındı

Kaynak: İHA

Kocaeli'de düzenlenen terör operasyonda aralarında Dilovası Belediyesi meclis üyesi adayı ve ilçe başkanın da bulunduğu 5 HDP'linin gözaltına alındığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre DEAŞ üyesi ve PKK propagandası yapan şahıslara yönelik inceleme başlatan Kocaeli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri (TEM), belirlenen adreslere şafak baskını düzenledi. Kocaeli'nin 7 ilçesi ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda PKK propagandası yapan 9 şahıs ve DEAŞ'la bağlantısı olduğu belirlenen 6 DEAŞ'lı olmak üzere 15 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman, 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 şahsın aralarında ise HDP Dilovası Belediyesi Meclis Üyesi kontenjan Adayı T.T., HDP Dilovası eski yöneticisi A.A., HDP eski yöneticisi M.S.D., Kocaeli HDP Yöneticisi T.Y. Derince HDP İlçe Başkanı Ç.M'nin de olduğu öğrenildi.(Cihan Atik/İHA)