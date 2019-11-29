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Terör operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

29.11.2019 09:37 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:39
'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca istihbari çalışmalar sonucu terör örgütü PKK/KCK'ya bilerek ve isteyerek finans sağladıkları, terör örgütünün talimatları doğrultusunda hareket ettikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Diyarbakır'da bazı adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan N.S, B.S, Ç.K, A.Ç, Y.U, İ.U. ve Y.S. hakkında "6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.
Açıklamada bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında PKK/KCK'nin sivil yapılanması, işbirlikçi faaliyetleri ve finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik operasyonlara artan azim ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.
Terör operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır, PKK, Güncel

Kaynak: AA


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