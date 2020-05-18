Terör operasyonunda bir asker şehit oldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kars'ın Kağızman ilçesinde çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

18.05.2020 18:14 | Son Güncelleme: 18.05.2020 18:15
Kars'ın Kağızman ilçesinde çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, yurtta terör açısından kritik bölgeler arasında gösterilen ilçedeki Çemçe bölgesine, jandarma komando birliklerce operasyon düzenlendi.
Operasyon sırasında teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 3 askeri personel yaralandı.
Çatışmada, ilk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Silah arkadaşlarınca helikopterle Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırılan yaralı askerlerden biri kurtarılamayarak şehit oldu.
Diğer yaralı askerlerin tedavisi sürüyor.
Kars Valisi Türker Öksüz de hastaneye gelerek yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Ayrıca bölgede teröristlere yönelik operasyonun hava destekli devam ettiği öğrenildi. Terör operasyonunda bir asker şehit oldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu Haber
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu Haber
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Alanya’da Rus turist çırılçıplak havuza girdi Haber
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak Haber
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor Haber
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye’nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz Haber
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir Haber
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü Haber
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Haberler››Güncel››Terör operasyonunda bir asker şehit oldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:30: KKTC Tarım Bakanı Oğuz, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu - Haber 18:30: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 59 artışla 27 bin 709'a... - Haber 18:28: Elazığ'da tedbirlerin uygulanmadığı kuaför kapatıldı, 4 kişiye para cezası uygulandı - Haber 18:28: Beşir Derneğinden Ümraniye'de 350 çocuğa bayramlık - Haber 18:28: Fas'ta sağlık alanındaki OHAL üç hafta uzatıldı - Haber 18:02: 11 günlük kız bebeğinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 25 kişi karantinaya alındı - Haber 17:59: Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu - Haberler 17:41: Görevden uzaklaştırılan HDP'li Yaşar Akkuş, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı - Haber 16:52: Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi - Haberler 13:49: Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu - Haberler