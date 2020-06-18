Terör operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı serbest bırakıldı

Kayseri'de terör örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

18.06.2020 21:37 | Son Güncelleme: 18.06.2020 22:58
Kayseri'de terör örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince dün düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zanlılar, Irak'a sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.
Dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdikleri iddiasıyla yakalanan 2 zanlı ile Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Terör operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı serbest bırakıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, PKK, Güncel, Haber

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