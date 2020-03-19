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Terör operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı

Terör operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı Şanlıurfa'da jandarma ve polis ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 8 kişiden 2'si tutuklandı.

19.03.2020 22:58 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:58
Terör operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa 'da jandarma ve polis ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 8 kişiden 2'si tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi, gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunun ardından 2'si kadın 8 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 6'sı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Terör operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 2’si tutuklandı

Kaynak: İHA

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Terör operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı
Etiketler : Şanlıurfa, Jandarma, 3. Sayfa

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