Murat Karayılan'ın Yeğeni ve Amcasının Oğlu Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde terör örgütü PKK/KCK ile bağlantısı olduğu iddiasıyla aralarında terörist Murat Karayılan'ın 2 yakını ve bir köy muhtarının da olduğu 7 kişi gözaltına alındı.

ARALARINDA KARAYILAN'IN AKRABALARI DA VAR

Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde terör örgütü PKK/KCK ile bağlantısı olduğu iddiasıyla aralarında terörist Murat Karayılan'ın yeğeni S.K., amcasının oğlu S.K. ve köy muhtarı H.K.'nin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

SORGULARI DEVAM EDİYOR

Şüphelilerin evlerinde arama yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları sürüyor.