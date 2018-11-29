Murat Karayılan'ın Yeğeni ve Amcasının Oğlu Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde terör örgütü PKK/KCK ile bağlantısı olduğu iddiasıyla aralarında terörist Murat Karayılan'ın 2 yakını ve bir köy muhtarının da olduğu 7 kişi gözaltına alındı.
ARALARINDA KARAYILAN'IN AKRABALARI DA VAR
Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde terör örgütü PKK/KCK ile bağlantısı olduğu iddiasıyla aralarında terörist Murat Karayılan'ın yeğeni S.K., amcasının oğlu S.K. ve köy muhtarı H.K.'nin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
SORGULARI DEVAM EDİYOR
Şüphelilerin evlerinde arama yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları sürüyor.
Birecik,Şanlıurfa,Murat Karayılan
29 Kasım 2018 Perşembe 14:11