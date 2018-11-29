29 Kasım 2018, 15:18
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Terör Operasyonunda Murat Karayılan'ın Yakınları Gözaltına Alındı

Terör operasyonunda Murat Karayılan'ın yakınları gözaltına alındı Şanlıurfa'da terör operasyonu: 7 gözaltıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde terör örgütü PKK/KCK ile bağlantısı olduğu iddiasıyla aralarında terörist Murat Karayılan'ın 2 yakını ve bir köy muhtarının da olduğu 7...

Terör operasyonunda Murat Karayılan'ın yakınları gözaltına alındı
Şanlıurfa'da terör operasyonu: 7 gözaltı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde terör örgütü PKK/KCK ile bağlantısı olduğu iddiasıyla aralarında terörist Murat Karayılan'ın 2 yakını ve bir köy muhtarının da olduğu 7 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde terör örgütü PKK/KCK ile bağlantısı olduğu iddiasıyla aralarında terörist Murat Karayılan'ın yeğeni S.K., amcasının oğlu S.K. ve köy muhtarı H.K.'nın da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde arama yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları sürüyor. Birecik,Şanlıurfa,Murat Karayılan
29 Kasım 2018 Perşembe 15:18



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