Terör operasyonunda saldırı hazırlığındaki 6 kişi yakalandı

Diyarbakır'da düzenlenen terör operasyonunda saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 şüpheli yakalandı, 4 el bombası, plastik patlayıcılar ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi.

25.05.2020 10:57 | Son Güncelleme: 25.05.2020 11:02
Diyarbakır'da düzenlenen terör operasyonunda saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 şüpheli yakalandı, 4 el bombası, plastik patlayıcılar ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve teröristlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında vatandaşların ihbarına istinaden 16 ve 18 Mayıs'ta kent merkezi ve Dicle ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda Z.A, K.A, E.Y, A.Y, S.Y. ve R.E. yakalandı.
Aramalarda gri renkli metal silindir şeklindeki kap ve içinde 3 kilo 970 gram ağırlığında, telefon düzeneğine bağlı, PETN olduğu tespit edilen beyaz renkli patlayıcı; 382 gram ağırlığında, metal ve mıknatıslı kaba hazırlanmış, zaman ayarlı, parça ve basınç etkili, araç altına yerleştirilmek üzere imal edilmiş bomba ve düzeneği; 167 gram ağırlığında, konserve kutusuna hazırlanmış, zaman ayarlı, parça ve basınç etkili el yapımı patlayıcı, 4 el bombası, bomba yapımında kullanılan malzemeler ve örgütsel materyaller ile çok sayıda dijital doküman bulundu.
Şüphelilerin operasyonda ele geçirilen patlayıcı ve mühimmat ile emniyet ve jandarma uygulama noktalarına yönelik saldırı hazırlığında oldukları belirlendi.
Bazı patlayıcı madde ve bomba düzeneklerinin mezarlıkta toprağa gömülü bulunduğu öğrenildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. Terör operasyonunda saldırı hazırlığındaki 6 kişi yakalandı

Kaynak: AA

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