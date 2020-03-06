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Terör operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

06.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 06.03.2020 10:41
'ın ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bismil ilçesinde operasyon yapıldı.
Ekiplerin yaptığı aramalarda, 5 kilogram patlayıcı madde, alıcı-verici, 3 elektrikli kapsül, 2 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 84 fişek ve hafıza kartı ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelerle irtibatlı olduğu tespit edilen 8 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Terör operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı

Diyarbakır, Bismil, Güncel

Kaynak: AA


6.03.2020 12:52:14