Haberler » Güncel » Terör operasyonunda yakalanan Suriyeli 3 kardeşten 2'si tutuklandı - Haber

Terör operasyonunda yakalanan Suriyeli 3 kardeşten 2'si tutuklandı

Kayseri'de, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kardeşten 2'si tutuklandı.

10.01.2020 21:58 | Son Güncelleme: 10.01.2020 21:59
'de, 'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kardeşten 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan Suriye uyruklu kardeşler A.H, H.H. ve S.H. adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan A.H. ve S.H, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, H.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kocasinan ilçesinde belirlenen adreslere dün düzenlenen operasyonda Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 3 kardeş gözaltına alınmıştı.
Terör operasyonunda yakalanan Suriyeli 3 kardeşten 2'si tutuklandı

Kayseri, Suriye, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

23:08  Doğu Türkistan'da Yapılan Sağlık ve Yaşam İhlalleri Konferansı - Haber
23:08  Netanyahu'dan Trump'a İran'a yaptırım tebriği - Haber
23:07  Trablus'ta Hafter saldırıları protesto edildi - Haber
23:07  Ankara numan kurtulmuş basın ödülleri töreni'nde konuştu - 2 - Haber
23:02  TÜBİTAK'dan Kanal İstanbul açıklaması - Haber
21:41  Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Haber
21:19  Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Haber
19:17  AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Haber
18:20  Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Haber
18:08  Son dakika: ABD'den Irak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Haber
10.01.2020 23:09:52