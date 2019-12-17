Haberler » Güncel » Terör örgütleri el nusra ve heyet-i tahrir el şam'a operasyon 25 gözaltı - Haber

Terör örgütleri el nusra ve heyet-i tahrir el şam'a operasyon 25 gözaltı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren terör örgütleriyle bağlantısı olan Türk vatandaşı şüphelilere yönelik İstanbul ve 6 ilde operasyon düzenledi.

17.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:22
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren terör örgütleriyle bağlantısı olan Türk vatandaşı şüphelilere yönelik ve 6 ilde operasyon düzenledi. Operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, Fetih El Şam Cephesi, El Nusra Cephesi, Heyet-i Tahrir Şam Cephesi, El Kaide, Huraseddin Tugayları (Had Grubu), terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. El Kaide terör örgütünün merkez yönetimine bağlı olarak Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütleri içerisinde bir çok şüphelinin çatışma bölgesinde bulunduğu ve şüphelilerin İstanbul'da faaliyet gösterdiği belirlendi.
Teknik ve fiziki takibini tamamlayan ekipler gece 01.00 sıralarında Bağcılar, Bahçelievler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Güngören, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerindeki toplam 37 şüpheli adrese operasyon düzenledi. Konya'nın Selçuklu ilçesinde, Adana'nın Yüreğir ilçesinde, Ankara'nın Mamak ilçesinde, Kocaeli'nin Derince ilçesinde, Trabzon'un Sürmene ilçesinde ve Adıyaman'ın merkezinde İstanbul ile eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonların gerçekleştirildiği adreslerde arama yapan ekipler çok sayıda örgütsel doküman, ruhsatsız tüfekler, örgütsel yardım adına kullanıldığı düşünülen yüklü miktarda nakit para, çatışma bölgelerinde dini istismar eden terör örgütlerinin sözde bayrakları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin tamamının Türk vatandaşı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.
Terör örgütleri el nusra ve heyet-i tahrir el şam'a operasyon 25 gözaltı

İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

15:22 Ankara bakan yardımcısı kaymakcı 2020'de ab ilişkilerinde yeni bir sayfa açma fırsatımız var - Haber
15:22 Spor bülent uygun alternatifsiz oluşumuz bizi olumsuz etkiliyor - Haber
15:22 TEM'de lastiği patlayan TIR'ın dorsesi yandı - Haber
15:22 Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğüne yeni araçlar tahsis edildi - Haber
15:16 Kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon toplantısı yapıldı - Haber
15:11 Son Dakika: 1 milyon TL ödülle aranan Karker Deşti kod adlı terörist öldürüldü - Haber
14:02 İşte Diyanet'in bir devri sona erdirmesine sebep olan fotoğraf - Haber
11:48 Amatör balıkçıların oltasına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı - Haber
11:34 Hileli gıda iddiası Adana kebabına sıçradı, toz biber yerine talaş konulduğu iddia edildi - Haber
10:41 Apartmandaki garip sesler, ailelerin hayatını kabusa çevirdi - Haber
17.12.2019 15:23:27