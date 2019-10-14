"Terör örgütlerine karşı PKK, YPG ve DEAŞ'a yönelik bir operasyondur"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Hiçbir şekilde, hiçbir suretle bir sivilin zarar görmemesi için gerekli tedbirler alınmıştır ve bir etnik kimliğe karşı değil, terör örgütlerine karşı PKK, YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik bir operasyondur." dedi.

Adalet Bakanı Gül, Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Gül, "Bugün dijital adaleti konuşurken gerçek adaleti konuşamayan insanların olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bugün ülkemizde yaklaşık 4 milyon Suriyeli mülteci bulunmaktadır. Evsiz, barksız, dijital ortamsız, internetsiz, kendi vatanından uzakta yaşayan bu insanlar gerçekten bir insanlık dramıdır." diye konuştu.

DEAŞ, FETÖ ve PKK ile etkili mücadele etmekteki amacın esasen Avrupa'nın da güvenliğini temin etmek olduğunu dile getiren Gül, "Terörle mücadele konusunda, uluslararası toplumun suçluların iadesi çerçevesinde bu taleplerin yerine getirilmesi, terörle etkin mücadele anlamında çok önemli katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı konusuna da değinen Gül, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler'in kurucu anlaşmasının 51'inci maddesinde meşru müdafaa hakkı çerçevesinde yine terörle mücadele çerçevesinde bu harekat yapılmaktadır. Bu harekat Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde icra edilmektedir. Hiçbir şekilde, hiçbir suretle bir sivilin zarar görmemesi için gerekli tedbirler alınmıştır ve bir etnik kimliğe karşı değil, terör örgütlerine karşı PKK, YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik bir operasyondur."

Bakan Gül, "Bugün Türkiye'de 4 milyona yakın mülteci bulunmaktadır. Güvenli bölgeler oluştukça yaklaşık 400 bin mülteci kendi ülkelerine dönmüştür. Bu harekat neticesinde de yine evsiz barksız kalan Suriyeli mültecilerin güvenli bir şekilde evlerine dönmeleri amaçlanmaktadır." dedi.

Gül, diğer ülkelerin Adalet bakanlarına hitaben yaptığı konuşmada ayrıca, Türkiye'nin NATO üyesi bir ülke olduğunu hatırlatarak, "Ankara'nın Diyarbakır'ın güvenliği ne kadar önemliyse, Paris, Berlin, Londra'nın güvenliği de o kadar önemlidir. Bu güvenliği de sağlama adına terörle etkin mücadele yapma kararlılığımız da devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Gül temasları çerçevesinde Azerbaycan Adalet Bakanı Fikret Memmedov ve Fransa Adalet Bakanı Nicole Belloubet ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA