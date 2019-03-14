Terör Örgütlerine Operasyon

İzmir
'de düzenlenen 3 ayrı operasyonda, terör örgütleri PKK/KCK, DHKP/C ve MLKP adına faaliyet yürüttükleri iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, bu sabah kent genelinde PKK/KCK, DHKP/C ve MLKP terör örgütlerine yönelik 3 ayrı operasyon düzenledi.
Kent merkezi ve Aliağa
ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın talimatlarıyla hareket ettikleri iddia edilen 5 zanlı yakalandı.
İl merkezi ve Foça
ilçelerinde belirlenen adreslere baskın yapan ekipler de DHKP/C ve MLKP terör örgütleri adına faaliyet yürüttükleri ileri sürülen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Torbalı
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise terör örgütü MLKP adına faaliyet gösterdikleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyonda 2 zanlıyı yakaladı.
Operasyonlarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde terör örgütleri FETÖ, DEAŞ, PKK/KCK, DHKP/C ve MLKP'ye yönelik operasyonlarda 60 zanlının yakalandığı, bu operasyonların, terör örgütlerinin kentteki yapılanmalarına büyük darbe vurduğu kaydedildi.
PKK, Güncel
Kaynak: AA