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"Terör örgütlerini çekildiğini söylemek mümkün değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "DEAŞ'lıları iade etmeye başladık, oralarda bir telaş başladı.

12.11.2019 11:00 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "DEAŞ'lıları iade etmeye başladık, oralarda bir telaş başladı. Güvenli bölge için hazırladığımız tüm raporları görüşeceğiz. Terör örgütlerini bölgeden çekildiğini söylemek mümkün değil. Bunları sayın Trump ile konuşacağız. Döndükten sonra Sayın Putin ile telefonda bu konuları görüşeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'nin yaptırım kararına ilişkin, "Müzakere masasında olmak bizi bağlamaz. Bu müzakereler bir anda bitebilir. Gözdağı vermeye kalkmayın biz yolumuza devam ederiz" diye konuştu.
(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Kaynak: İHA

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