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Terör örgütlerinin silahlı eylemlerinde bulunan 5 şüpheli tutuklandı

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde terör örgütleri DEAŞ ile PKK/YPG'nin para karşılığı silahlı eylemlerinde bulunan 5 şüpheli yakalandı.

17.02.2020 15:40 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:40Terör örgütlerinin silahlı eylemlerinde bulunan 5 şüpheli tutuklandı

AFYONKARAHİSAR'ın ilçesinde terör örgütleri DEAŞ ile PKK/YPG'nin para karşılığı silahlı eylemlerinde bulunan 5 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 3 yıldır Bolvadin ilçe merkezinde oturan yabancı uyruklu 5 kişinin, Suriye'de önce terör örgütü DEAŞ, ardından PKK/YPG'de para karşılığı eylemlerde bulunduğu bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda 5 şüpheli ilçeye bağlı Hisar Mahallesi'nde yaşadıkları evde gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, şüphelilerin PKK/YPG mensubu olduklarını gösteren fotoğraf ve çeşitli materyaller ele geçirildi. Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Bolvadin, YPG, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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