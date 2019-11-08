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Terör örgütü Boko Haram kontrolündeki bölgede 1 milyon sivil yaşıyor

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram kontrolündeki bölgede 1 milyondan fazla kişinin yaşadığı bildirildi.

08.11.2019 19:50 | Son Güncelleme: 08.11.2019 19:50 Terör örgütü Boko Haram kontrolündeki bölgede 1 milyon sivil yaşıyor
Batı Afrika ülkesi 'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram kontrolündeki bölgede 1 milyondan fazla kişinin yaşadığı bildirildi.
BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Nijerya Koordinatörü Edward Kallon, Nijerya'nın Maiduguri kentinde düzenlenen "Uluslararası Sivil Güvenlik" zirvesinde yaptığı açıklamada, terör örgütü Boko Haram'ın kontrol ettiği bölgede 1,2 milyon kişinin yaşadığını belirtti.
Örgütün, kontrolündeki bölgede hayatını sürdüren insanlara yardımların gönderilmesini engellediğini ifade eden Kallon, örgütün son aylardaki yeni hedefinin yardım kuruluşları çalışanları olduğunu kaydetti.
Kallon, ülkenin Borno, Adamawa ve Yobe eyaletlerinde son 10 yılda Boko Haram saldırılarında yaklaşık 30 bin kişinin hayatını kaybettiğini ve on binlerce kişinin de yerinden edildiğini dile getirdi.
Abuja hükümetinin örgütle mücadelede yeni stratejiler uygulaması çağrısında bulunan Kallon, "Bu kriz, bizim dikkatimizi istiyor. Boko Haram saldırıları başladığından bu yana neredeyse 10 yıl oldu ve yaklaşık 7 milyon kişi yardım bekliyor." dedi.

Boko Haram, Nijerya, Güncel

Kaynak: AA

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