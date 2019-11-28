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Terör örgütü, çocukları ön saflara sürüyor

TERÖR örgütü PKK/KCK/YPG'den kaçan ve teslim olan E.A. adlı terörist, örgüt tarafından kaçırılan kimsesiz çocuklardan sözde 'Genç Taburu' oluşturulduğunu, 9-16 arasındaki bu çocukların Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) karşı kullanılmak için ön saflara sürüldüğünü söyledi.

28.11.2019 15:57 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:57Terör örgütü, çocukları ön saflara sürüyor

TERÖR örgütü PKK/KCK/YPG'den kaçan ve teslim olan E.A. adlı terörist, örgüt tarafından kaçırılan kimsesiz çocuklardan sözde 'Genç Taburu' oluşturulduğunu, 9-16 arasındaki bu çocukların Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) karşı kullanılmak için ön saflara sürüldüğünü söyledi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; TSK'nın başarıyla icra ettiği gerek Pençe serisi operasyonları, gerekse Barış Pınarı Harekatıyla zor durumda kalan PKK/KCK/YPG terör örgütünün; etkisiz hale getirilen teröristlerin yerine eleman bulmakta zorlandığı, kimsesiz çocuk yurtlarından kaçırdığı çocuklardan sözde 'Genç Taburu' oluşturduğu öğrenildi. Güvenlik güçlerine teslim olan E.K. adlı terörist, örgütün son dönemde oldukça fazla terörist ve güç kaybettiğini, eleman eksikliğinin had safhaya çıktığını bildirdi. Kaçırılan kimsesiz çocuklardan oluşturulan sözde 'Genç Taburu'ndaki çocukların 9-16 yaş aralığında olduğunu belirten terörist E.K., bu çocukların TSK'ya karşı kullanılmak için ön saflara sürüldüğünü söyledi. Güvenlik kaynaklarınca bu durumun, PKK/YPG/KCK terör örgütünün eleman temin etmede sıkıntı çektiğinin, elebaşıların kendi canlarını kurtarmak için çocukları bile bile ölüme gönderdiğinin göstergesi olduğu belirtildi.



TSK, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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