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Terör örgütü darbe üstüne darbe

Bitlis'te terör örgütünce araziye gizlenmiş 955 kilogram gıda malzemesi ve silah ele geçirildi.

17.01.2020 18:20 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:20Terör örgütü darbe üstüne darbe
'te terör örgütünce araziye gizlenmiş 955 kilogram gıda malzemesi ve silah ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Şehit Uzman Jandarma IV.Kademeli Çavuş Veysel Şirin 2020-02 Operasyonu başlatılmıştır. Operasyonda 17 Ocak 2020 günü 1 adet AK-47 Kaleşnikof Tüfeği, 17 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği Fişeği, 1 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği şarjörü ve toprağa gömülü vaziyette üç adet jelikan bidon içerisinde 955 kilo gıda malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile el konulmuş olup, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.
(Vahit Olcay/İHA)

Piyade, Bitlis, Güncel

Kaynak: İHA

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