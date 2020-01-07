Haberler » Güncel » Terör örgütü DEAŞ'a katılan 122 kişi Almanya'ya döndü - Haber

Terör örgütü DEAŞ'a katılan 122 kişi Almanya'ya döndü

Terör örgütü DEAŞ'a katılan 122 kişinin Almanya döndüğü bildirildi.

07.01.2020 18:14 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:14 Terör örgütü DEAŞ'a katılan 122 kişi Almanya'ya döndü
Terör örgütü DEAŞ'a katılan 122 kişinin döndüğü bildirildi.

Hükümetin, Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nin verdiği bir soru önergesine verdiği cevapta, 15 Kasım 2019'a kadar Suriye ve Irak'tan ülkeye dönenen 122 kişinin DEAŞ'a katıldıklarına ilişkin bilgiye sahip olunduğu belirtildi.

Geri dönen kişilerden 57'sinin Alman vatandaşı, 24 kişinin Alman vatandaşlığının yanında başka bir ülke vatandaşlığına da sahip olduğu geri kalanların durumuna ilişkin ise kişisel haklarının ihlal edilebileceği gerekçesiyle açıklama yapılmayacağı kaydedildi.
Cevapta, geri dönen 122 kişiden 67'sinin Suriye ve Irak'ta çatışmalara katıldığı veya bunun için bir kampta eğitim gördüklerine ilişkin bulguların olduğu aktarıldı.

Alman güvenlik makamlarının Alman vatandaşı olmayan DEAŞ'lıların ülkeye geri dönmelerinin engellenmesi yönünde çaba sarf ettiği belirtilen cevapta, bu konudaki önlemlerin yasal ve fiili duruma göre alındığı kaydedildi.

Almanya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:38   Trump, Suudi Savunma Bakan Yardımcısı ile İran'ı görüştü - Haber
19:36   Kalın: "(ABD-İran gerginliği) Bizim itidal ve sükunet çağrımız devam edecek" - Haber
19:34   AB'den "Libya'da diplomatik çözüm" çağrısı - Haber
19:34   Myanmar'da mayın patlaması: 4 ölü, 6 yaralı - Haber
19:33   Yüzüncü Yıl Üniversitesinde sanal herbaryum açıldı - Haber
19:05   İran gerginliği sonrası Ortadoğu'daki ABD üslerinde saldırı alarmı! - Haber
18:37   İstanbul'da feci ölüm! Kafasına reklam panosundan kopan parça düşen şahıs hayatını kaybetti - Haber
18:23   İmamoğlu, Tevfik Göksu'ya sarılarak başsağlığı diledi - Haber
15:57   Rüzgarda motosikletliye araçlarıyla set olan polislere Vali Yerlikaya'dan tebrik - Haber
15:24   İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Haber
7.01.2020 19:40:49