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Terör örgütü DEAŞ Deyrizor'da Esed rejimi ile çatıştı

Suriye'de, yalnızca Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin kuşatması altındaki çöl bölgesinde varlık gösteren DEAŞ'lı teröristler, Deyrizor ilindeki cephe hattına sızarak rejim güçleri ile çatıştı.

09.04.2020 17:18 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:18
Terör örgütü DEAŞ Deyrizor'da Esed rejimi ile çatıştı
Suriye 'de, yalnızca Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin kuşatması altındaki çöl bölgesinde varlık gösteren DEAŞ'lı teröristler, Deyrizor ilindeki cephe hattına sızarak rejim güçleri ile çatıştı.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'nin doğusunda Esed rejimi ve destekçilerinin kuşatmasındaki çöl bölgesinde varlığını sürdüren terör örgütü DEAŞ'a mensup bir grup ağır silahlarıyla, Deyrizor'un batısındaki rejim güçlerinin hatlarına sızdı.
DEAŞ'lıların rejim unsurlarını hedef alması üzerine taraflar arasında çatışma çıktı.
Bunun üzerine muhalif kaynaklarca Rusya'ya ait olduğu belirtilen savaş uçakları, bölgede uçuş yaptı.
DEAŞ'lı teröristlerin çekilmesi üzerine çatışmalar son buldu.
DEAŞ'ın Suriye'deki varlığı
Rakka ve Deyrizor'daki kalelerini kaybeden DEAŞ, halihazırda, Suriye'de sadece Humus'un doğusu ve Deyrizor'un batısındaki çöl bölgesinde dağınık biçimde konuşlu bulunuyor.
AA'nın yaptığı harita alan ölçümlerine göre yaklaşık 185 bin kilometrekare yüzölçümü bulunan Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 2'si halen DEAŞ terör örgütünün elinde.

Kaynak: AA

Etiketler: Deyrizor, Suriye, Güncel
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