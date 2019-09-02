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Terör örgütü DEAŞ'ın bomba uzmanı yakalandı

Osmaniye'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla terör örgütü DEAŞ'ın bomba uzmanı olduğu iddia edilen Suriye uyruklu U.E. yakalandı.

02.09.2019 19:41

Osmaniye'de Terör örgütü DEAŞ'ın bomba uzmanının yakalandığı açıklandı

Osmaniye Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince, Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

MAHKEME TUTUKLADI

Bu kapsamda, Suriye'deyken DEAŞ terör örgütünde bomba uzmanı olan ve 2017 yılında yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan şu anda da Osmaniye'de bulunduğu belirlenen Suriye uyruklu U.E., belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. TEM Şube'deki sorgusu tamamlanan U.E. Cumhuriyet Savcılığındaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Terör örgütü DEAŞ'ın bomba uzmanı yakalandı

Osmaniye, Güncel

Kaynak: DHA

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