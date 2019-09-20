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Terör örgütü DEAŞ'ın infaz timi mensubu adliyeye sevk edildi

Terör örgütü DEAŞ adına infazlar gerçekleştirdiği ileri sürülen ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen şüpheli, adliyeye çıkarıldı.

20.09.2019 17:09
Terör örgütü DEAŞ adına infazlar gerçekleştirdiği ileri sürülen ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen şüpheli, adliyeye çıkarıldı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin istihbarat çalışması sonucu dün Buca ilçesindeki lüks bir rezidansta yakalanan ve terör örgütü DEAŞ'ın infaz timi mensubu olduğu kaydedilen Muhammed Ramadan'ın, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Zanlı, adliyeye sevk edildi.
Ramadan'ın ilk sorgusunda suçlamaları kabul etmediği, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu olduğunu iddia ettiği öğrenildi.
Öte yandan, şüpheliyi adliyeye getiren polis memurlarının, kar maskesi taktıkları görüldü.
Olay
Terör örgütü DEAŞ adına infazlar gerçekleştirdiği ileri sürülen Muhammed Ramadan, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün Buca ilçesinde lüks bir rezidansta yakalanmıştı.
Zanlının, düzensiz göçmenlerin arasına karışarak, Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalıştığı belirlenmişti.
Terör örgütü DEAŞ'ın infaz timi mensubu adliyeye sevk edildi

Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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