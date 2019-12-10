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Terör örgütü DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Malatya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

10.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:47

'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a elaman temin eden, terör örgütünün propagandasını yapan ve Malatya, Bursa, İstanbul, Sakarya ve Elazığ'da örgüt adına düzenlenen toplantılara katılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise bir dizüstü bilgisayar, bir tablet bilgisayar, 53 örgütsel dergi ve kitap, 2 flash bellek ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Terör örgütü DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Malatya, Güncel

Kaynak: AA


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