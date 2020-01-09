Terör örgütü DEAŞ sanıklarının yargılandığı davada karar

Terör örgütü DEAŞ adına İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında oldukları ve adreslerinde yapılan aramalarda maket uçakların bulunduğu iddia edilen 8 sanığın yargılandığı davada bir sanık, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılırken 7 kişinin ise beraatine hükmedildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında sanıkların avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının son savunmalarını tamamlamasının ardından dosyayı karara bağladı.

Heyet, sanık Zelimkhan Aslembekovitch Tsaysaev'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Mahkeme diğer sanıklar Bekham Alımkhanov, Aza Bepcahoba, Zukra Borchashvılı, Fatma Altıntaş, Hassan Orstho, Salman Dakaev ve Kyuri Khatsaev'in üzerlerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işlediklerinin sabit olmaması gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlerine hükmetti.

Davanın geçmişi

İddianamede, sanıkların ikametlerinde yapılan aramalarda çatışma bölgelerine gönderilmek üzere birçok askeri malzemenin ele geçirildiği, ayrıca 2 insansız hava aracı ile bu hava araçlarına ait malzemeler bulunduğu ifade edilmişti.

Konuyla ilgili yapılan araştırmada DEAŞ'ın maket uçaklarla Türkiye'ye bombalı saldırı yapacağı, bu uçaklarla ilgili Türkiye'ye yönelik izleme ve keşif faaliyetlerinde bulunulduğu anlatılan iddianamede, uçakların sipariş usulü elde edildiği, bu uçakların 17-50 kilogram ağırlığında patlayıcı taşıma kapasitesinin olduğunun tespit edildiği vurgulanmıştı.

Sanıkların bu kapsamda, DEAŞ terör örgütü adına faaliyette bulundukları ve böylelikle "DEAŞ terör örgütüne üye olma" suçunu işlediklerinin anlaşıldığı belirtilen iddianamede, sanıkların 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Kaynak: AA