Haberler » Güncel » Terör örgütü DEAŞ şüphelisine 15 yıla kadar hapis istemi - Haber

Terör örgütü DEAŞ şüphelisine 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında Suriye uyruklu şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

11.12.2019 11:28 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:28Terör örgütü DEAŞ şüphelisine 15 yıla kadar hapis istemi
'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında Suriye uyruklu şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddia edilen tutuksuz şüpheli Muhammet H. hakkındaki soruşturma tamamladı.
Şüpheli Muhammet H. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede şüphelinin DEAŞ terör örgütüne katılımı arttırmak adına örgütsel toplantılar yaptığı ve dijital materyallerinde örgüt mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği belirtildi.
Şüphelinin terör örgütüne katıldığı ve örgüt tarafından kendi adına düzenlenmiş kimliği kullandığı anlatılan iddianamede, zanlının eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendisini gizlemek adına kod isim kullandığı ve terör örgütü DEAŞ adına kentte aktif faaliyet içerisinde olduğu bildirildi.
İddianamede savunmasına yer verilen şüpheli ise suçlamaları kabul etmedi.
Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:02 Su seviyesi düştü, baraj altında kalan yapılar ortaya çıktı (AKTÜEL GÖRÜNTÜ) - Haber
13:02 Esenyurt'ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı - Haber
13:02 Türkiye'de cinayet vakaları azaldı - Haber
13:02 Burdur'da masaj salonuna yönelik fuhuş operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Haber
13:02 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Denizli'de incelemelerde bulundu - Haber
11:38 Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı - Haber
11:18 Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim - Haber
11:07 Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
11:00 'Kedi Kız' iddiası kız yurdunu ayağa kaldırdı - Haber
10:50 İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber
11.12.2019 13:05:50