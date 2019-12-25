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Terör örgütü DEAŞ tehdidi, Irak'ın Diyala vilayetinde 250 aileyi yerinden etti

Irak'ın doğusundaki Diyala vilayetinde 250 aile terör örgütü DEAŞ tehdidi nedeniyle yaşadıkları yerleri terk ederek, güvenli bölgelere sığındı.

25.12.2019 00:04 | Son Güncelleme: 25.12.2019 00:04 Terör örgütü DEAŞ tehdidi, Irak'ın Diyala vilayetinde 250 aileyi yerinden etti
'ın doğusundaki vilayetinde 250 aile terör örgütü DEAŞ tehdidi nedeniyle yaşadıkları yerleri terk ederek, güvenli bölgelere sığındı.
Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliği Üyesi Fazıl el-Gırari, yaptığı yazılı açıklamada, Diyala'nın Hanekin ilçesine bağlı bazı köylerde ikamet eden 250 ailenin DEAŞ tehdidi nedeniyle evlerini terk ettiğini belirtti.
Köy sakinlerinin Diyala'nın güvenli bölgelerinde inşa edilen 3 sığınmacı kampına yerleştiğini belirten Gırari, halihazırda mezhep çatışmaları nedeniyle bulundukları yerleri terk eden 920 ailenin de aynı kamplarda yaşadığını kaydetti.
Diyala'nın Ebu Sayda beldesinde son bir haftada aşiretler arasında mezhep temelli silahlı çatışmalar yaşanıyordu. Güvenlik güçleri, belde sakinlerini göçe zorlayan söz konusu çatışmaların önüne geçmek için olaya müdahale etmişti.
Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen örgütün söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.

Diyala, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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