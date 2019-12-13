Haberler » Güncel » Terör örgütü DEAŞ üyelerine 15 yıla kadar hapis istemi - Haber

Terör örgütü DEAŞ üyelerine 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında tutuklanan Suriye uyruklu 4 kişi hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

13.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:24Terör örgütü DEAŞ üyelerine 15 yıla kadar hapis istemi
'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında tutuklanan Suriye uyruklu 4 kişi hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddia edilen tutuklu 4 kişi hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Tutuklu Ahmet İ, Mahmut İ, Mezin E. ve Musleh İ. için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, sanıkların, DEAŞ terör örgütüne katılımı arttırmak adına örgütsel toplantılar yaptıkları ve dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği belirtildi.
Sanıkların terör örgütüne katıldığı ve örgüt tarafından kendi adlarına düzenlenmiş kimliği kullandığı anlatılan iddianamede, bu kişilerin, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendilerini gizlemek adına kod isim kullandıkları ve terör örgütü DEAŞ adına kentte aktif faaliyet içerisinde oldukları bildirildi.
İddianamede savunmalarına yer verilen sanıklar ise suçlamaları kabul etmedi.
Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:34 Çanakkale'de Mesudiye Zırhlısı şehitleri anıldı - Haber
16:34 Şanlıurfalı öğrenciler okulda kasiyersiz manavdan alışveriş yapıyor - Haber
16:33 Kadınlar Esmek ile gelir elde ediyor - Haber
16:33 Vatan Partililer, ABD Senatosunun "Ermeni kararını" protesto etti - Haber
16:28 Meclis üyesi Güven, 'Kadın Şurası'na katıldı - Haber
15:59 Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş - Haber
15:58 Profesör Doktor Mikdat Kadıoğlu: Karadenizlilere müjde, burnunuz küçülecek, daha düzgün olacak - Haber
13:39 "Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi - Haber
13:24 Son dakika: Adnan Oktar davasında 91 kişiye tahliye kararı çıktı - Haber
11:33 Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon - Haber
13.12.2019 16:35:22