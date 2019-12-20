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Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı

Terörden Arananlar Listesi'nde "yeşil" kategoride yer alan terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlularından Oya Aslan son dakika operasyonuyla yakalandı. Aynı operasyonda örgüt üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen Yüksel Doğan'ın yakalandığı bildirildi.

20.12.2019 23:54 | Son Güncelleme: 21.12.2019 00:16

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Terörden Arananlar Listesi'nde "yeşil" kategoride yer alan, DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu olan ve 5 farklı soruşturmadan aranması bulunan Aslan'ın 3 yıldır Küçükçekmece İkitelli'de bir adreste saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

HÜCRE EVİNDE YAKALANDI

Soruşturma kapsamında, örgüte ait olduğu belirlenen hücre evine düzenlenen operasyonda, Oya Aslan yakalandı. Aynı evde bulunan DHKP/C üyeliğinden hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Yüksel Doğan da ekiplerce gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

DHKP/C'nin üst düzey sorumlularından Oya Aslan
DHKP/C'nin üst düzey sorumlularından Oya Aslan
Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Oya Aslan, Güncel

Kaynak: AA


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