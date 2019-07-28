Haberler» Güncel» Haber

Terör örgütü DHKP/C şüphelisi düzenlenen operasyonla yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

28.07.2019 12:44 Terör örgütü DHKP/C şüphelisi düzenlenen operasyonla yakalandı
İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve " Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 3 adet aranması bulunan H.Y. 26 Temmuz saat 02.00'da yapılan baskında evinde yakalandı. Evde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital metaryal ele geçirildi. H.Y.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

- İstanbul

İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
04:14   Denizli'de yangın
04:13   Bilecik'te yolcu otobüsü tıra çarptı: 17 yaralı
03:43   Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetli çatışmalar
03:36   Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
03:35   DHA ANKARA - Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
03:31   Siirt'te 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
03:10   Bilecik'te yolcu otobüsü tıra çarptı: 17 yaralı