Haberler » Güncel » Terör örgütü DHKP/C üyesi sanık 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Haber

Terör örgütü DHKP/C üyesi sanık 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Eskişehir'de, terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

26.12.2019 16:42 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:42 Terör örgütü DHKP/C üyesi sanık 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı
'de, terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasına tutuklu sanık Yaprak Yılmaz ile avukatı katıldı.
Suçlamaları reddeden sanık, tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Yılmaz, "Ben sadece demokratik yürüyüşler ve eylemler yaptım. Silahlı terör örgütüyle hiçbir alakam yoktur." savunmasını yaptı.
Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10 yıl 6 ay, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan da 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

Eskişehir, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:30   İçişleri Bakanlığı müfettişleri Yavaş'la ilgili iddialara ilişkin Aygün'den bilgi aldı - Haber
18:29   Küçük kıza cinsel istismara beraat kararı Yargıtay'a taşınıyor - Haber
18:28   2 milyon oyuncak incelendi; yeni düzenleme geldi - Haber
18:28   Bakan Kurum: "Kanal İstanbul projesi Möntrö'nün dışında bir projedir" - Haber
18:28   Bakan Kurum: Kanal İstanbul'u, İBB projede yer alsa da almasa da yapacağız - Haber
16:58   Yabancı uyruklu şahıs, genç kadını çelme takarak yere düşürdü - Haber
16:53   16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı - Haber
16:26   Rabia Naz'ın ölüm nedeni otopside belli oldu - Haber
15:41   Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini kaçak avcılar vurdu - Haber
15:13   Son dakika: AYM, Wikipedia'nın erişime engellenmesini hak ihlali saydı - Haber
26.12.2019 18:36:09