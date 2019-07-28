TERÖR ÖRGÜTÜ DHKPC ŞÜPHELİSİ DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan operasyonda terör örgütü DHKPC üyeliğinden aranan 1 kişi gözaltına alındı. Hakkında Silahlı terör örgütüne üye olmak ve Terör örgütü propagandası yapmak suçlarından 3 adet aranması bulunan H.Y. 26 Temmuz saat 02.00'da yapılan baskında evinde yakalandı. Evde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital metaryal ele geçirildi. H.Y.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA