TERÖR ÖRGÜTÜ DHKPC ŞÜPHELİSİ DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan operasyonda terör örgütü DHKPC üyeliğinden aranan 1 kişi gözaltına alındı.28.07.2019 12:47
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan operasyonda terör örgütü DHKPC üyeliğinden aranan 1 kişi gözaltına alındı. Hakkında Silahlı terör örgütüne üye olmak ve Terör örgütü propagandası yapmak suçlarından 3 adet aranması bulunan H.Y. 26 Temmuz saat 02.00'da yapılan baskında evinde yakalandı. Evde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital metaryal ele geçirildi. H.Y.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güncel
Kaynak: DHA