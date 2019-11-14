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Terör örgütü El Kaide üyesi İstanbul'da yakalandı

Aranan teröristler listesinde "turuncu" kategoride yer alan terör örgütü El Kaide üyesi Mevlüt Cüşkün İstanbul'da gözaltına alındı.

14.11.2019 13:12 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:20Terör örgütü El Kaide üyesi İstanbul'da yakalandı
Aranan teröristler listesinde "turuncu" kategoride yer alan terör örgütü El Kaide üyesi Mevlüt Cüşkün 'da gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü El Kaide üyesi olan ve aranan teröristler listesinde "turuncu" kategoride yer alan Mevlüt Cüşkün'ün, uzun süre Suriye'de çatışma bölgelerinde bulunduktan sonra kaçak yollarla yurda girerek İstanbul'a geldiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, Başakşehir'de operasyon düzenleyen ekipler, Cüşkün'ü yakaladı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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