Haberler » Güncel » Terör örgütü lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin akrabalarına Kırşehir'de operasyon - Haber

Terör örgütü lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin akrabalarına Kırşehir'de operasyon

Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları belirlenen 7 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

04.02.2020 19:00 | Son Güncelleme: 04.02.2020 19:00Terör örgütü lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin akrabalarına Kırşehir'de operasyon

'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları belirlenen 7 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şehir merkezindeki farklı adreslere operasyon düzenleyen polis, Irak ve Suriye uyruklu B.H.A.B., S.i.A.B., K.H.A.B., Ş.K.A.B., D.J.A.B., S.Z.A.B., ve Y.Z.J.A.B.'yi ikametlerinde gözaltına aldı.

Yapılan araştırmada terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin akrabası olduğu öne sürülen 7 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik tedbirleri eşliğinde adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerden Y.Z.J.A.B., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 6 kişi ise serbest bırakılarak Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(İHA)


Kırşehir, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:30  Naylon nasıl yazılır? TDK'ya göre laylon mu, naylon mu?
16:46  Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:16  Künt travma nedir? Künt travma nasıl olur?
15:51  Cenan Adıgüzel kimdir? kaç yaşında Cenan Adıgüzel biyografisi!
15:18  Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti!
4.02.2020 21:37:37