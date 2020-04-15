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Terör örgütü PKK'da çözülmeler sürüyor: Bir terörist daha teslim oldu

Mardin'de yaklaşık 13 yıldır terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda bulunan Helin kod adlı terörist, jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

15.04.2020 10:51 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:51
Terör örgütü PKK'da çözülmeler sürüyor: Bir terörist daha teslim oldu
Mardin 'de yaklaşık 13 yıldır terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda bulunan Helin kod adlı terörist, jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ikna yolu ile terör örgütüne katılanlara ve ailelerine ulaşarak ikna çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Helin kod adlı Rahime Aslan isimli bölücü terör örgütü mensubunun 2006 yılında örgüte katıldığı, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan suç kaydının olduğu tespit edildi. İkna edilerek Demirtepe Hudut Karakoluna teslim olması sağlanan teröristin soruşturmasına Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam edildiği belirtildi.
(Selman Güneş/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Mardin, PKK, Güncel
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