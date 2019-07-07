07.07.2019 11:30
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Kandil'de ilk defa üst düzey bir PKK'lı etkisiz hale getirildi

PKK'nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyesi Diyar Garip Muhammed, MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Böylelikle Kandil'de ilk defa bir üst düzey PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyelerinden Diyar Garip Muhammed (Diyar Ghareeb Mohammed), Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla tamamlanan ortak operasyon, 27 Haziran Perşembe günü Kandil'in Kortek Virajları bölgesinde gerçekleştirildi.

KANDİL'DE İLK DEFA ÜST DÜZEY BİR PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Operasyonda PKK/KCK'nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyesi Diyar Garip Muhammed etkisiz hale getirildi. Operasyon, PKK'nın sözde ana karargahının bulunduğu Kandil'de ilk defa üst düzey bir PKK'lının etkisiz hale getirilmesiyle dikkati çekti.

"Halmat Diyar" kod adlı, 1973 Irak Süleymaniye doğumlu Diyar Garip Muhammed, 1992'de katıldığı terör örgütü PKK/KCK'nın sözde başkanlık konseyinin 7 üyesinden biriydi.

Sözde "başkanlık konseyinin" örgütteki görev ve yetkilerinin, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevinde olmasından dolayı fiili anlamda daha da arttığı belirtiliyor.

Kandil'de ilk defa üst düzey bir PKK'lı etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
TSK, PKK, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (8)
YALAN HABER: YALAN Haber
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1 0
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FİRAT: Ilk defa diyor. Önceligin ozaman hepsi uydurma miydi! ??????
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7 1
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HİZRETİ EBDULAH: Ben artik haberlere inanmiyorum
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11 7
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...: Niye çok mu acı oluyor eminim baallllll gibide inaniyorsunuz da kabullenemiyorsunuz :))))))))
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5 3
AHA KAFASI YARILDI: İŞİNE GELMEYENE İNANMAK ZORUNDA DEĞİLSİN. TSK YALAN SÖYLEMEZ. KAFASINA SIKAR SEVABA GİRER
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5 6
ADANA: surekli ust duzey etkisiz hale getirliyor ana usleri yerle bir oldu diyorlar halen 30 yildan bu yana bitiremediler. sadace sinekleri olduruyorlar bataklik kurutmaya gucleri yetmiyor
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15 20
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VATANDAS: Bataklık senin gibi örümcek kafalılardır. Onuda kurutmak biraz zor.
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11 5
ÇILGIN: Türkiye cumhuriyeti isterse herşeye gücü yeter bunu böyle bilin..
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12 6
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