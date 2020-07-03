Terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK operasyonunda HDP İlçe Teşkilatının mevcut başkanı ile eski başkanının da aralarında olduğu 4 şüpheli tutuklandı.

03.07.2020 22:16 | Son Güncelleme: 03.07.2020 22:21
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK operasyonunda HDP İlçe Teşkilatının mevcut başkanı ile eski başkanının da aralarında olduğu 4 şüpheli tutuklandı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın Avrupa'daki çatı yapılanması KCDK-E ile irtibatlı şekilde terör örgütüne finansman ve eleman temini yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda HDP Pazarcık İlçe Başkanı N.K. ve eski başkan M.G, partinin ilçe yönetiminde görevli İ.G. ile ilçe teşkilatı adına faaliyet yürüten M.G. gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde ve HDP Pazarcık İlçe Teşkilatı binasında yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Kahramanmaraş, Pazarcık, Güncel, Haber
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