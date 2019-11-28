Haberler » 3. Sayfa » Terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu öne sürülen 2 şüpheli yakalandı - Haber

Terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

28.11.2019 15:09 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:14Terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu öne sürülen 2 şüpheli yakalandı
'de, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu öne sürülen 2 şüpheli yakalandı. Şüpheli emniyetteki işlemleri sonrası TEM ekipleri nezaretinde adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgilere göre; Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat şube müdürlükleri ekiplerince kentte, iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleşen operasyonda, polis ekiplerince PKK/KCK ile irtibatlı olduğu ve kırsal alanda faaliyet gösterdiği öne sürülen üniversite öğrencisi B.E. (28) ile sosyal medya aracılığıyla terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen B.A.'yı gözaltına alındı. Ayrıca kadın şüpheli B.E.'nin evinde yapılan aramalarda ise örgütsel doküman ele geçirildi.

Öte yandan gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorguları akabinde TEM ekipleri nezaretinde adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

TEM Otoyolu, Eskişehir, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:03 Otomobil elektrikli bisiklete çarptı: 2 yaralı
15:57 Fişte takılı bırakılan elektrikli ısıtıcılar yangına sebep oldu
15:57 Rasulayn halkından PKK'ya lanet
15:57 Yıllarca para ödedi, Tapu Dairesi'nde şoku yaşadı
15:55 Tekirdağ merkezli 7 ilde FETÖ operasyonunda 4 kişi tutuklandı
15:04 TBMM'de ilk kez HDP'nin bir önergesi kabul edildi
13:09 İnternet satışıyla başlayan genç kadın, milyonluk şirket kurdu
12:05 Belediye Başkanı Kaplan, çocuklar için bizzat mesai harcıyor
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
09:23 Kadın sürücüden örnek hareket! Trafiği durdurup köpeği yolun karşısına geçirdi
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
00:24 Balkondan düşerek ölen genç kızın otopsi raporu ortaya çıktı: Vücudunda morluklar var
23:57 17 yaşındaki Bürge'nin ölümüne neden olan sürücü: Çok pişmanım, keşke ben ölseydim
23:02 Başakşehir'de genç kız 11. kattan düşerek hayatını kaybetti! Anne ve babası şoka girdi
21:22 Müvekkili ile görüşmeye giden avukat "dolandırıcılık" suçundan tutuklandı
28.11.2019 16:09:06