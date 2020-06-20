Terör örgütü PKK, Kerkük'te paçavrasını astı ve Türkmen mezarlığına saldırdı

Terör örgütü PKK'nın, dün Irak'ın Kerkük kentindeki bazı köprülerden paçavrasını astığı ve Türkmen Şehitler Mezarlığına saldırdığı bildirildi.

20.06.2020 16:58 | Son Güncelleme: 20.06.2020 17:07
Terör örgütü PKK'nın, dün Irak'ın Kerkük kentindeki bazı köprülerden paçavrasını astığı ve Türkmen Şehitler Mezarlığına saldırdığı bildirildi.
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Sözcüsü Muhammed Saman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Terör örgütü PKK unsurları, Kerkük kent merkezindeki Türkmen Şehitler mezarlığına saldırdı. Teröristler, mezarlığın tabelasını söktü ve bazı mezar taşlarını tahrip etti. PKK unsurları kentin bazı Türkmen semtlerindeki köprülerden de paçavrasını astı." dedi.
Kerkük'te meydana gelen olayın ardından Irak Türkmen Cephesi gençlik teşkilatı üyelerinin kentte asılan paçavraları indirerek, polis gücü teşkilatına teslim ettiğini anlatan Saman, güvenlik güçlerinin konu hakkında bölgede inceleme başlattığını kaydetti.
Saman, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki teröristlere ait hedeflere yönelik düzenlediği Pençe-Kartal Operasyonu'ndan sonra PKK'nın Kerkük'te varlık göstermek istediğini belirterek, Türkmen parti binalarının terör örgütünün hedefi olabileceğinden endişe duyduklarını aktardı. Terör örgütü PKK, Kerkük’te paçavrasını astı ve Türkmen mezarlığına saldırdı

Kaynak: AA

Etiketler: Kerkük, PKK, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Haber
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor Haber
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi Haber
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan’dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim Haber
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Aksaray’da üretilen sarımsaklar Rusya’da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor Haber
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ne dahil edilmeyecek Haber
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek
Fenomen Danla Bilic’ten bomba itiraf: Cemal Can’la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti Haber
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Yaptırımlarla ezilen İran’ın parası her geçen gün değersizleşiyor Haber
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Haberler››Güncel››Terör örgütü PKK, Kerkük'te paçavrasını astı ve Türkmen mezarlığına saldırdı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:29: Karabük'te 3 bin 500 öğrenci LGS heyecanı yaşadı - Haber 17:28: 62 yıllık çift, 2 gün arayla yaşamını yitirdi, yan yana defnedildi - Haber 17:28: KISITLAMANIN BİTMESİYLE BELGRAD ORMANI'NIN YOLUNU TUTTULAR - Haber 17:27: Sel felaketinden kurtarılan kadında, koronavirüs bulgusuna rastlandı (3) - Haber 17:27: Vali Ersin Yazıcı Balıkesir'e veda etti - Haber 17:12: Dalgıcın kurtardığı kadında koronavirüs çıktı, polise test yapılacak - Haber 17:02: Bakan Akar, "Fransız savaş gemisine taciz" iddiasına sert yanıt verdi - Haber 16:24: Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım - Magazin 15:57: Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı - Spor 15:08: Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor - Haberler