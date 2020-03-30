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TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN SÖZDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ DETAYLAR

Terör örgütü PKK'nın karar alma organlarından sözde KCK'nın 6 kişilik 'önderlik komitesi' üyesi 'Hacer Hilal' kod adlı Nazife Bilen, MİT ve TSK'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

30.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:06
Terör örgütü PKK'nın karar alma organlarından sözde KCK'nın 6 kişilik 'önderlik komitesi' üyesi 'Hacer Hilal' kod adlı Nazife Bilen, MİT ve TSK'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
MİT ve TSK'nın başarılı ortak operasyonlarıyla terör örgütü PKK'nın lider kadrosu Kandil'de tek tek etkisiz hale getiriliyor. Örgütün kendini en güvende hissettiği terör kamplarında yerleri anlık olarak tespit edilen teröristler, hava operasyonlarıyla etkisiz hale getiriliyor. Son olarak yapılan operasyonda terör örgütü PKK'nın karar alma organlarından sözde KCK'nın 6 kişilik 'önderlik komitesi' üyesi Hacer Hilal kod adlı Nazife Bilen, öldürüldü.
ÖCALAN'DAN BİZZAT EĞİTİM ALDI
DHA'nın edindiği bilgilere göre terörist Nazife Bilen, Suriye ve Lübnan'da Abdullah Öcalan'dan askeri ve siyasi eğitim aldı. Terör örgütü PKK'nın kandırılmış ya da kaçırılmış genç kızları birer teröriste dönüştürdüğü sözde kadın hareketinin ilk kurucuları arasında yer alan terörist, örgütün tepe yönetiminde ve karar mekanizmasında yer alıyordu.
ANLIK TAKİP TEK ATIŞ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Edinilen bilgilere göre terörist Nazife Bilen'e yönelik operasyonun, MİT'in terör örgütü PKK'nın üst düzey tepe yöneticilerinin etkisiz hale getirilmesi çalışmaları kapsamında yapıldığı, Kandil bölgesinde insana dayalı örgüt yapılanması içiresinden ve yerel istihbari unsurlardan faydalanıldı. MİT'in aylar öncesinde bölgede kurduğu yerel ağ unsunları üzerinden hedef ile ilgili anlık bilgiler derlendiği öğrenildi. Sivillerin operasyondan etkilenmemesi ve terörist Nazife Bilen'in tek vuruşla etkisiz hale getirilmesi için detaylı çalışmalar yürütüldüğü, güvenlik gerekçesiyle bazı MİT unsurlarının da farklı coğrafyalara sevkedildiği belirtildi. TERÖR ÖRGÜTÜ PKK’NIN SÖZDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ DETAYLAR

Kaynak: DHA

Etiketler: PKK, Güncel

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TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN SÖZDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ DETAYLAR
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