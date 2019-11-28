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Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi hava operasyonuyla öldürüldü

MİT'in Sincar'da düzenlediği operasyonda bir kadın terörist hava harekatıyla öldürüldü. Öldürülen teröristin terör örgütü PKK'nın en üst düzey kadın örgütünde yönetici olduğu tespit edildi.

28.11.2019 10:28 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:46

Milli İstihbarat Teşkilatının düzenlediği operasyonla, PKK/KCK adına Sincar'da faaliyet yürüten en üst düzey kadın örgüt mensubu "Medya Agit" kod adlı Beraat Afşin etkisiz hale getirildi.

KIRMIZI KATEGORİDE ARANIYORDU

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 19 Kasım'da MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirilen Afşin, "kırmızı kategori"de aranıyordu. Bir aracın içinde tespit edilen terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

BİRÇOK EYLEME KATILDI

PKK'nın kırsal kadrosuna 1997'de katılan Afşin, 2000'li yıllarda Türkiye'de silahlı faaliyetler yürüttü ve birçok çatışmaya katıldı.

Kandil'de 2010'da, "Mahmur cephe komutanlığı"nda ise 2014'te görev yapan Afşin, son olarak PKK/KCK'nın silahlı kadın yapılanması "YJA-Star" ve Sincar silahlı kadın yapılanması "YJŞ"de askeri kanat sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi hava operasyonuyla öldürüldü

Sincar Dağı, PKK, Güncel

Kaynak: AA


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