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Terör örgütü PKK ortalığı kana bulayacaktı

Milli Savunma Bakanlığı, Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye yerleştirilmiş 6 adet anti-tank mayınından oluşan el yapımı patlayıcının (EYP) tespit edilerek, imha edildiğini duyurdu.

12.11.2019 09:50 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:51
Milli Savunma Bakanlığı, Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye yerleştirilmiş 6 adet anti-tank mayınından oluşan el yapımı patlayıcının (EYP) tespit edilerek, imha edildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn-Tal Halaf arasında Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye 6 adet anti-tank mayınından oluşan EYP tuzakladığı tespit edildi. Trafiğe kapatılan köprüdeki düzenek SAS Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."
(Mevlüt Hasgül/İHA)
Terör örgütü PKK ortalığı kana bulayacaktı

PKK, Güncel

Kaynak: İHA


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