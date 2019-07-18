18.07.2019 15:45
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IKBY bayrağı açtığı için PKK sempatizanı sanılan turist, linç edildi

Trabzon Uzungöl'de bir turist, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağı açarak fotoğraf çektirmek isteyince öfkeli kalabalık tarafından linç edildi.

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de bir yabancı turist, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağı açarak fotoğraf çektirmek isteyince ortalık karıştı. Terör örgütü PKK sempatizanı sanılan şahıs, saldırıya uğradı.

Kimliği açıklanmayan Kuzey Iraklı bir turist, elinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağı ile göl kenarında fotoğraf çektirmek istedi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar, şahsın elindekini terör örgütü PKK'nın sözde bayrağı sandı.

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Ardından da tepki büyüdü ve saldırıya dönüştü. Linç edilen şahıs, jandarma ekipleri tarafından güçlükle vatandaşların elinden alındı ve bölgeden uzaklaştırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

IKBY bayrağı açtığı için PKK sempatizanı sanılan turist, linç edildi
Kaynak: İHA
Irak Bölgesel Yönetimi, turist, PKK, 3. Sayfa, Güncel

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