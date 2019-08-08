Türkiye'nin olası Suriye operasyonu PKK'yı telaşlandırdı: DEAŞ'ı öne sürdüler

Omurgasını terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) yetkilileri, Türkiye'ninSuriye'nin kuzeyine düzenlenmeye hazırlandığı operasyonla ilgili konuştu. Sözde yetkililer, operasyon düzenlenirse birçok güçlerini sınıra çekeceklerini vurgulayıp "DEAŞ'ın uyuyan hücrelerine baskın yapmayı ve DEAŞ'ın mahkumlarını hapiste tutmayı başaramayız" dedi.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Ağustos'ta yaptığı konuşmada "Suriye'nin kuzeyindeki terör bataklığını kurutmak, ülkemizin en öncelikli meselesidir" demişti. Türkiye'nin bölgede düzenlediği önceki operasyonları hatırlatan Erdoğan, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla başlattığımız süreci, inşallah çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz. Böylece Suriyeli kardeşlerimizin huzur, esenlik, güven içinde yaşayacağı bir barış koridorunu kurmuş olacağız" diye konuşmuştu.

Erdoğan, dün Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı ortak basın açıklamasında "Fırat'ın Doğusu için adımı ABD ile birlikte atıyoruz. ABD ile bir harekat merkezi kurulması kararı verildi" demişti.

GÜVENLİ BÖLGE GÖRÜŞMELERİ

ABD'de gelen askeri heyetle yapılan Suriye - Türkiye sınırındaki güvenli bölge görüşmeleri dün itibariyle tamamlandı. Milli Savunma Bakanlığında yapılan görüşmeler pazartesi gününden beri devam ediyordu.

ABD Büyükelçiliği ve bakanlık tarafından yapılan ortak açıklamada, gerçekleştirilen görüşmelerde, "Endişeleri giderecek tedbirlerin alınmasında mutabık kalındı" ifadeleri kullanıldı. Suriye'nin kuzeyinde bir güvenli bölge oluşturulması için Türkiye'de en kısa zamanda Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulmasının kararlaştırıldığı bildirildi. Güvenli bölgenin kurulduktan sonra barış koridoru işlevine sahip olacağına da değinildi.

"BÜYÜK BİR SAVAŞ YAŞANIR"

Terör örgütünün sözde yetkilisi, olası operasyonla ilgili Reuters'a konuştu. Sözde yetkili, "Eğer ABD, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine saldırısını engelleyemezse büyük bir savaş yaşanır. Birçok gücü Türkiye sınırına çekmek zorunda kalırız ve IŞİD'in uyuyan hücrelerine baskın yapmayı ve IŞİD'in mahkumlarını hapiste tutmayı başaramayız" ifadelerini kullandı.