Terör örgütü PKK'ya ağır darbe

Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde düzenlenen hava harekatında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ayrıca bugün düzenlenen operasyonlarda Diyarbakır'da 2, Hakkari'de 3, Tunceli'de 1 olmak üzere toplam toplam 6 terörist etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğunu ve 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.İÇ GÜVENLİK OPERASYONLARI KAPSAMINDA 6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİİçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada: "Hakkari Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bugün gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir. Böylelikle, iç güvenlik operasyonları kapsamında, bugün düzenlenen operasyonlarda Diyarbakır'da 2, Hakkari'de 4, Tunceli'de 1 olmak üzere toplam toplam 7 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.(İHA)