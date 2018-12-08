Terör Örgütü PKK'ya İran Parlamentosunda Destek

İran
parlamentosunda bir milletvekili yaptığı meclis konuşmasında terör örgütü PKK
'yı kahraman gibi anıp savundu, Türkiye
'ye ateş püskürdü. 5 Aralık
'ta İran İslam Cumhuriyeti'nin Parlamentosu İslami Şüra Meclisi günlük programında Mahabad
ilinin milletvekili yaptığı konuşmada Türkiye'nin Zeytin
Dalı Harekatı, Afrin
Operasyonunda PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütlerine karşıtı yürüttüğü mücadeleyi çarptırarak sivillere yönelik yürütüldüğünü iddia etti. İran'ın Batı Azerbaycan
Eyaleti'nin Mahabad şehrinin Kürt asıllı milletvekili Celal Mahmudzade yaptığı konuşmada Türkiye'de Halkların Demokratik Partisi
Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş
'ın gözaltı kararıyla ilgili de sert ifadeler kullandı. İran'ın Milli Radyosu ve TV
internet üzerinden canlı yayını yapılan bu konuşmada milletvekili adeta İranlı vekil HDP
'li vekillerin konuşmalarını aratmadı. Konuşma aynı zamanda İran'ın en etkili dini kuruluşu Kum İlmiye Havzası'na yakınlığıyla tanınan Rasa Haber Ajansında da yer aldı.
PKK terörünü protesto edenler gözaltına alındı
PKK Terör Örgütünün İran uzantısı PJAK'ın terör vahşeti bölgedeki yerel halkın normal hayat akışını olumsuz etkilemekte. Ara sıra hain silahlı saldırılarla özellikle Batı Azerbaycan'ın sınıra yakın bölgelerindeki halkta huzur bırakmayan terör örgütü 2016'da Fırat Kalkanı Harekatı operasyonunda sert darbeler alınca yerel işbirlikçileriyle vahşet estiren eylemlerine hız vermişti. Bu tarihlerde Urmiye
, Goşaçay (Miyanduab), Tebriz
ve Erdebil gibi şehirlerde yerel Türk halk teröre karşı sivil yürüyüşler düzenleyerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonlarına destek çıkmışlardı ancak İran güvenlik güçleri Urmiye şehrinde çok sayıda protestocuyu gözaltına alarak ismi bilinen en az iki kişiyi "İran İslam Devrimi karşıtı propaganda" suçuyla mahkemeye sevk etmişti. - TAHRAN
08 Aralık 2018 Cumartesi 15:13